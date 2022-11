Gotovo deset godina otkako se taj video prvi put pojavio na YouTubeu, pojedini svjetski portali ponovno su se raspisali o djevojci s mobitelom u rukama. Zašto bi to bila toliko interesantna tema, pitate?

Zato što je film snimljen 1938. godine, otprilike šest desetljeća prije nego što smo spoznali da ne živi samo Hajduk vječno, kako to barem vole reći navijači tog kluba, već da čovječanstvo poznaje i Nokiju 3310.

Naravno, isječak je odmah probudio nove teorije zavjere vezane uz putovanje kroz vrijeme, pa i unatoč tome što 1938. godine još uvijek nismo poznavali niti jednog mrežnog operatera.

Odakle onda djevojka s mobitelom prislonjenim na uho? Evo što smo uspjeli saznati o fenomenu zahvaljujući kolegama iz Huffington Posta.

Dakle, filmić doista jest nastao 1938. godine, to nije sporno, a snimljen je ispred američke tvornice Massena u New Yorku. No, je li djevojka doista u desnoj ruci zapravo držala mobitel, nikad nije odgonetnuto unatoč tome što je korisnik YouTubea nadimka Planetcheck naveo da - je!

Štoviše, on je napisao i to da se djevojka sa snimke zvala Gertrude Jones, pa očekivano istaknuo da nije bila nikakva putnica kroz vrijeme. "Imala je tada 17 godina", napisao je Planetcheck, pa pojasnio i to da je tu osobu itekako dobro poznavao jer je bila njegova baka.

"Upisao sam je sjeća li se te snimke, pa mi sve lijepo pojasnila. Naime, rekla mi je da je Dupont (tvrtka koja je navodno bila vlasnik tvornice u videu] imala odjel za telefonske komunikacije u tvornici.

Kazala mi je da je tvrtka eksperimentira s bežičnim telefonima, a moja baka i još pet njezinih kolegica dobile su ove bežične uređaje na testiranje na tjedan dana. U tom je trenutku razgovarala s jednim od znanstvenika koji držao drugi bežični telefon u neposrednoj blizini", naveo je taj korisnik YouTubea.

Je li pritom izrekao istinu? Sve do danas nije 100% potvrđeno, ali zato u nastavku prenosimo što je na tu temu rekao David Mikkelson, osnivač Snopesa, web stranice specijalizirane za analizu popularnih internetskih teorija (u suštini američki faktograf).

"Ah, tako zapravo možete uzeti bilo koju snimku iz Drugog svjetskog rata koja prikazuje nekoga tko drži nešto sa strane dok priča i tvrditi da je kao putnik kroz vrijeme koristio mobilni uređaj", rekao je Mikkelson i nastavio.

"Nažalost, filmski isječci iz tog vremena nisu dovoljne rezolucije da bi se točno vidjelo o čemu govorimo. To što vidimo na snimci moglo je biti bilo što, od rupčića do slušnog aparata", odgovorio je Mikkelson.

Dodao je da je u teoriji moguće da je Dupont radio na nekoj vrsti ručnog prototipa, nečem sličnom walkie-talkieju, ali pritom ipak ostao skeptičan.

Huffington Post nažalost nikad nije dočekao odgovor tvrtke Dupont, ali doista je točan podatak da je vojska sredinom tridesetih razvijala prve dvosmjerne radiouređaje.

Kanadski izumitelj Donald Hings bio je prvi koji je stvorio prijenosni radio signalni sustav za svog poslodavca CM&S 1937,, sustav je nazvao "packset", a s vremenom je postao poznat kao "walkie-talkie".

Zaključno, u teoriji je moguće da je djevojka sa snimke doista koristila neki "praprapramobitel", ali zasigurno ipak nije bila putnica kroz vrijeme koja je zvala obitelj kako bi je obavijestila da je sigurno doputovala u 1938. godinu.

