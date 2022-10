Premda je priča zapravo stara nekoliko godina, britanski tabloid The Sun upravo se prisjetio Lukea Ruehlmana, dječaka koji je zaprepastio svijet tvrdnjom da se itekako dobro sjeća tko je bio u prošlom životu.

A taj je dječak iz Cincinnatija svojedobno ispred majke Erike istaknuo da je nekoć bio Pam Robinson, Afroamerikanka koja je stradala 1993. godine prilikom požara u hotelu Paxton u Chicagu.

Luke je Pam prvi puta spomenuo kada je imao samo dvije godine te je kazao da je umro i otišao u raj.

"Vidio sam Boga, a on me gurnuo nazad i ponovo sam se probudio kao beba. Ti si me zatim nazvala Luke", kazao je mališan zatečenoj majci Eriki nakon čega se ta žena dala u istragu.

I doista, ubrzo je otkrila da je Pam Robinson bila jedna od 19 žrtava požara u spomenutom hotelu u Chicagu, a Luke je potom prepričao i kako se dobro sjeća da je poginuo nakon što je skočio sa zgrade.

Erika je nevjerojatnoj priči dodala i to da je njezin sin znao često otkrivati i detalje iz svog navodnog prijašnjega života.

Primjerice, znao je prepričavati da je u prošlosti imao crnu kosu, prepoznavati naušnice koje je nekoć kao djevojka posjedovao, a s vremenom je počeo iskazivati i sklonosti prema sviranju klavijatura i slušanju Stevieja Wondera. Drugim riječima, prema onome što je nekoć voljela i pokojna Pam Robinson.

Lukeov slučaj potom je zainteresirao i producente emisije 'The Ghost Inside My Child' (Duh u mom djetetu), koji su ispred njega stavili zanimljiv test. Naime, mališanu su pokazali stranicu prepunu fotografija tamnoputih djevojaka u tridesetim godinama, pa ga upitali može li se prepoznati.

Pogađate, Luke je iz prvog pokušaja prstićem upro prema Pam Robinson!

Obitelj preminule Pam pristala je Eriki Ruehlman pomagati pri povlačenju paralela, ali nikad nije stala ispred kamera.

