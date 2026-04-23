Kongresnica iznijela zapanjujuću teoriju zavjere koja govori o anđelima i izvanzemaljcima

Američka republikanska kongresnica Anna Paulina Luna izazvala je buru serijom objava u kojima je povezala drevne biblijske tekstove s postojanjem izvanzemaljskog života te je ustvrdila da su priče o anđelima zapravo zapisi o posjetima naprednih bića s drugih svjetova.

Paulina Luna, koja predsjeda pododborom Zastupničkoga doma za deklasifikaciju državnih tajni, smatra da su ključni dokazi o tome namjerno uklonjeni iz svetih spisa, a njezine tvrdnje stigle su u vrijeme pojačanoga interesa javnosti za neidentificirane zračne fenomene.

Knjiga Henokova kao ključni dokaz

U središtu teorije Anne Pauline Lune nalazi se Knjiga Henokova, drevni židovski religijski tekst napisan otprilike između 300. i 100. godine prije Krista, prenio je NY Post.

Iako se pripisuje Henoku, Noinom pradjedu, većina židovskih i kršćanskih zajednica ne smatra je dijelom službenog biblijskog kanona. U jednoj od svojih viralnih objava na društvenoj mreži X, Luna je svojim pratiteljima kratko poručila: "Pročitajte Knjigu Henokovu".

Prema tom kontroverznom spisu, skupina od dvije stotine anđela, poznatih kao i Promatrači, spustila se na Zemlju. Ondje su općili s ljudskim ženama, koje su potom rodile rasu divova zvanih Nefili, a koji su postojali prije Velikog potopa.

Ti anđeli, opisani kao bića koja donose znanje, podučili su čovječanstvo zabranjenim vještinama, od izrade oružja i astrologije do čarobnjaštva.

Luna tvrdi da je upravo taj tekst s namjerom uklonjen iz Biblije kako bi se prikrile informacije o kontaktu s izvanzemaljcima u drevnim vremenima.

Od anđela do "međudimenzionalnih bića"

Tijekom gostovanja u popularnom podcastu Joea Rogana, Luna je dodatno pojasnila svoja uvjerenja. Izjavila je da našu opću predodžbu o malim, zelenim bićima iz svemira treba odbaciti.

Umjesto toga, govorila je o "međudimenzionalnim bićima" ili "energetskim stvarima" koja mogu postojati i kretati se izvan našeg poimanja prostora i vremena.

"Jesam li osobno vidjela svemirski brod? Ne. Jesam li vidjela dokaze o tome? Da. Jesam li vidjela fotodokumentaciju letjelica za koje vjerujem da ih nije napravio čovjek? Da", izjavila je Luna.

Tome je dodala da je imala uvid u povjerljive vojne materijale koji su je naveli na zaključak da su drevni narodi susrete s ovim naprednim entitetima mogli protumačiti kao posjete anđela ili božanstava.

Prema njezinim riječima, postoje zapisi o događajima koji sežu i prije Kristova vremena, a koji se mogu tumačiti kao susreti s neljudskom inteligencijom.

Umjetnost kao skriveni trag

Kako bi potkrijepila svoje teorije, kongresnica je objavila i sliku "Madona s djetetom i malim svetim Ivanom", djelo iz 15. stoljeća koje se pripisuje Domenicu Ghirlandaiju.

Slika, poznata i pod nadimkom "Madona s NLO-om", prikazuje Djevicu Mariju, a u pozadini se na nebu vidi neobičan, diskoidan objekt koji isijava zrake svjetlosti.

Za teoretičare zavjera i pobornike teorije o drevnim astronautima, ovaj je detalj jasan dokaz da su NLO-i viđani stoljećima, a da je istina "skrivena naočigled".

Borba s Pentagonom za transparentnost

Kao jedna od vodećih zagovornica vladine transparentnosti o neobjašnjivim zračnim fenomenima, Luna aktivno koristi svoju poziciju kako bi izvršila pritisak na vojne institucije.

Nedavno je optužila Pentagon da je probio rok za objavu četrdeset i šest videozapisa za koje se vjeruje da prikazuju NLO-e iznad ratnih zona i osjetljivog zračnog prostora.

Iako je ameirčki predsjednik Donald Trump obećao da će se objavljivanje dogoditi "ubrzo", Pentagon je kašnjenje opravdao administrativnom greškom, što je Luna ocijenila kao neuvjerljiv izgovor.

Njezina predanost temi, kaže, proizlazi i iz osobnog iskustva dok je služila u Zračnim snagama, gdje je svjedočila upadu u zračni prostor o kojem nitko od pilota nije htio otvoreno razgovarati.

Unatoč upozorenjima da bi joj ovakvi istupi mogli naštetiti političkoj karijeri, Luna je ostala ustrajna u tome da je transparentnost jedini put za izgradnju povjerenja između vlade i građana.