FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVE ZVIJEZDE /

[KVIZ] Znaš li sve o najvećim pjevačicama svijeta?

[KVIZ] Znaš li sve o najvećim pjevačicama svijeta?
×
Foto: Profimedia

Kako se zvala ženska grupa čija je članica bila Beyoncé prije solo karijere?

19.6.2026.
17:16
Webcafe.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Glazbene dive su najmoćnije i najutjecajnije sile u svijetu zabave. Iako svaka pripada svom glazbenom svemiru, zajedno su oblikovale kulturu i inspirirale generacije. Poznate kao "kraljice top-lista", one igraju ključnu ulogu u definiranju glazbenih trendova i predstavljaju neiscrpan izvor čuda, od skrivenih značenja u stihovima do modnih revolucija koje su promijenile svijet.

KvizKvizoviKviz ZnanjaPjevačice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike