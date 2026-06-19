[KVIZ] Znaš li sve o najvećim pjevačicama svijeta?

15. MEĐUNARODNI FESTIVAL /
Na Pag stigle čipkarice iz cijele Europe, uče tehniku zaštićenu UNESCO-om: 'Naša čipka je izazovna'
Kako se zvala ženska grupa čija je članica bila Beyoncé prije solo karijere?
Glazbene dive su najmoćnije i najutjecajnije sile u svijetu zabave. Iako svaka pripada svom glazbenom svemiru, zajedno su oblikovale kulturu i inspirirale generacije. Poznate kao "kraljice top-lista", one igraju ključnu ulogu u definiranju glazbenih trendova i predstavljaju neiscrpan izvor čuda, od skrivenih značenja u stihovima do modnih revolucija koje su promijenile svijet.