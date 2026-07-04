[KVIZ] Znaš li sve činjenice o Marie Curie, velikoj znanstvenici i dvostrukoj nobelovki?

Od odlučne studentice u okupiranoj Poljskoj do dvostruke nobelovke u Parizu, Marie Curie srušila je konvencije i redefinirala granice znanosti. Njezino ime postalo je sinonim za genijalnost, upornost i žrtvu, a njezina otkrića zauvijek su promijenila tijek medicine, fizike i kemije. Ipak, njezin život, njezine borbe i stvarni doseg njezinih otkrića često ostaju skriveni iza legendarnog imena. Jeste li se ikada zapitali što ju je tjeralo da radi u trošnoj šupi, što je otkriće dvaju novih elemenata uistinu značilo za čovječanstvo ili kako je njezin rad promijenio lice rata i medicine?