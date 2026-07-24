[KVIZ] Testiraj svoje znanje o jezicima i pismima iz svih krajeva svijeta

Mislite da ste majstor lingvističkog znanja i da vaš um pamti svaki alfabet, pismo i jezičnu zanimljivost? Vrijeme je da to i dokažete! Pripremili smo jedinstveni izazov koji će testirati vaše poznavanje svjetskih pisama, od drevnih hijeroglifa do modernih alfabeta. Ponekad je odgovor očit, ali često se iza naizgled jednostavnog pitanja krije neočekivani podatak ili zaboravljeni izumitelj pisma. Koje je najstarije pismo?