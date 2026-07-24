[KVIZ] Samo će pravi fanovi prepoznati pjesme Jelene Rozge po jednom stihu

Čujemo njezine pjesme svakodnevno, na radiju, na putu do posla, u klubovima i na koncertima, no rijetko razmišljamo o točnom stihu koji definira svaku od njih. Od prvih dana u grupi Magazin do stjecanja statusa jedne od najvećih regionalnih zvijezda, priča o poznavanju diskografije Jelene Rozge priča je o emocijama, uspomenama i ritmu. No, koliko dobro zaista poznajete stihove koji su obilježili generacije?