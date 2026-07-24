FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JA SAM TI BILA... /

[KVIZ] Samo će pravi fanovi prepoznati pjesme Jelene Rozge po jednom stihu

[KVIZ] Samo će pravi fanovi prepoznati pjesme Jelene Rozge po jednom stihu
×
Foto: Damir Spehar/pixsell

Voliš li njezine hitove? Koji ti je najdraži?

24.7.2026.
21:31
Webcafe.hr
Damir Spehar/pixsell
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Čujemo njezine pjesme svakodnevno, na radiju, na putu do posla, u klubovima i na koncertima, no rijetko razmišljamo o točnom stihu koji definira svaku od njih. Od prvih dana u grupi Magazin do stjecanja statusa jedne od najvećih regionalnih zvijezda, priča o poznavanju diskografije Jelene Rozge priča je o emocijama, uspomenama i ritmu. No, koliko dobro zaista poznajete stihove koji su obilježili generacije?

KvizKvizoviKviz ZnanjaJelena RozgaPjevačica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike