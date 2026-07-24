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Pogođen Eurojackpot, i dvoje Hrvata ima razloga za slavlje: Evo gdje su uplaćeni dobitni listići

Pogođen Eurojackpot, i dvoje Hrvata ima razloga za slavlje: Evo gdje su uplaćeni dobitni listići
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Foto: Hrvatska lutrija

Dobitni listići u Hrvatskoj uplaćeni su u Novskoj i u Poreču

24.7.2026.
21:31
Dunja Stanković
Hrvatska lutrija
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Netko u Španjolskoj ima nekoliko desetaka milijuna razloga za slavlje jer je u 59. kolu osvojio Eurojackpot u iznosu od 71.262.143,10 eura. Razloga za sreću imaju i dva igrača iz Hrvatske koji su pogodili dobitke kategorije pet u iznosu od 53.581,10 eura, izvijestila je u petak Hrvatska lutrija. 

Dobitni brojevi bili su 4, 6, 8, 17, 22 – 7, 10 koji su nekome u Španjolskoj donijeli vrijedni dobitak. 

Pogođen Eurojackpot, i dvoje Hrvata ima razloga za slavlje: Evo gdje su uplaćeni dobitni listići
Foto: Hrvatska lutrija/Screenshot

Dobitni listići u Hrvatskoj uplaćeni su u Novskoj (na prodajnom mjestu na Trgu Đure Szabe 7) i u Poreču (prodajno mjesto u Ulici Mate Vlašića 55).

U Novskoj su odigrane  tri kombinacije igre Eurojackpot s dvije dodatne igre Joker, a u Poreču četiri kombinacije igre Eurojackpot za dva kola. U oba slučaja dobitak iznosi 53.581,10 eura.

NovacEurojackpotZarada
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