[KVIZ] Testiraj svoj mozak na zagonetkama koje većina ne rješava i nemoj odustati

Mislite da ste majstor zagonetki i da vaš um radi sto na sat? Vrijeme je da to i dokažete! Pripremili smo jedinstveni izazov koji će testirati vašu logiku, kreativnost i sposobnost razmišljanja izvan okvira. Ponekad je odgovor očit, ali često se iza naizgled jednostavnog pitanja krije pametna igra riječi ili neočekivani obrat. Što je puno rupa, a drži vodu?