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[KVIZ] Testiraj svoj mozak na zagonetkama koje većina ne rješava i nemoj odustati

[KVIZ] Testiraj svoj mozak na zagonetkama koje većina ne rješava i nemoj odustati
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Foto: Shutterstock

Bez ruku tresem grane, bez nogu putujem svijetom. Što sam ja?

25.7.2026.
11:36
Webcafe.hr
Shutterstock
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Mislite da ste majstor zagonetki i da vaš um radi sto na sat? Vrijeme je da to i dokažete! Pripremili smo jedinstveni izazov koji će testirati vašu logiku, kreativnost i sposobnost razmišljanja izvan okvira. Ponekad je odgovor očit, ali često se iza naizgled jednostavnog pitanja krije pametna igra riječi ili neočekivani obrat. Što je puno rupa, a drži vodu?

KvizKvizoviKviz ZnanjaZagonetkeIq 160
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