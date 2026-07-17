[KVIZ] Samo rijetki znaju ove zanimljive činjenice o hrvatskim otocima

Mislite da poznajete hrvatske otoke koji vas okružuju? Od suncem okupanih uvala do drevnih kamenih gradića, jadranski otoci živi su svjedoci suživota mora i čovjeka, bogatog kulturnog nasljeđa i nezaustavljive snage prirode. Svaki otok, svjetionik, plaža i uličica priča priču o pomorcima, tradiciji i okusima koji su oblikovali život na Jadranu.