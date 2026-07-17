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SVIJET BISERA /

[KVIZ] Samo rijetki znaju ove zanimljive činjenice o hrvatskim otocima

[KVIZ] Samo rijetki znaju ove zanimljive činjenice o hrvatskim otocima
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Foto: Shutterstock

Koji otok svojim imenom savršeno opisuje svoj izduženi oblik dug gotovo 45 km, a na njemu se nalaze Park prirode Telašćica i rajska plaža Sakarun?

17.7.2026.
7:56
Webcafe.hr
Shutterstock
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Mislite da poznajete hrvatske otoke koji vas okružuju? Od suncem okupanih uvala do drevnih kamenih gradića, jadranski otoci živi su svjedoci suživota mora i čovjeka, bogatog kulturnog nasljeđa i nezaustavljive snage prirode. Svaki otok, svjetionik, plaža i uličica priča priču o pomorcima, tradiciji i okusima koji su oblikovali život na Jadranu.

KvizKvizoviKviz ZnanjaHrvatskaOtoci
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