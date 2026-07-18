[KVIZ] Samo ljubitelji prirode znaju ove činjenice o dalmatinskoj flori

Mislite da poznajete biljni svijet koji vas okružuje? Od mirisnih polja lavande do drevnih maslinika, flora Dalmacije živi je svjedok suživota prirode i čovjeka, kulturnog nasljeđa i nezaustavljive snage života. Svaka biljka, plod, list i cvijet priča priču o tradiciji, ljekovitosti i okusima koji su oblikovali život uz obalu i na otocima. No, koliko zaista znate o biljkama koje čine prepoznatljivi mediteranski pejzaž, o njihovoj upotrebi u kuhinji i medicini, i o tajnama koje skrivaju?