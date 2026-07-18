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MIRIS MEDITERANA /

[KVIZ] Samo ljubitelji prirode znaju ove činjenice o dalmatinskoj flori

[KVIZ] Samo ljubitelji prirode znaju ove činjenice o dalmatinskoj flori
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Foto: Shutterstock

Kako se zove voće s tvrdom crvenom korom, prepuno sočnih, rubinskih zrnaca koje se od davnina smatra simbolom plodnosti, obilja i zdravlja?

18.7.2026.
21:31
Webcafe.hr
Shutterstock
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Mislite da poznajete biljni svijet koji vas okružuje? Od mirisnih polja lavande do drevnih maslinika, flora Dalmacije živi je svjedok suživota prirode i čovjeka, kulturnog nasljeđa i nezaustavljive snage života. Svaka biljka, plod, list i cvijet priča priču o tradiciji, ljekovitosti i okusima koji su oblikovali život uz obalu i na otocima. No, koliko zaista znate o biljkama koje čine prepoznatljivi mediteranski pejzaž, o njihovoj upotrebi u kuhinji i medicini, i o tajnama koje skrivaju?

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