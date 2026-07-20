[KVIZ] Samo istinski obožavatelji Crvene jabuke mogu sve riješiti točno: Okušaj se na pitanjima

Malo je bendova koji su toliko duboko utkani u sjećanja generacija kao što je to Crvena jabuka. Njihova priča, rođena u srcu sarajevske pop-rock škole, istovremeno je priča o neizmjernoj radosti i dubokoj tragediji. Od prvih hitova s Draženom Ričlom - Zijom za mikrofonom do ere Dražena Žerića - Žere, njihove su pjesme postale zvučna kulisa odrastanja, prvih ljubavi i vječnih prijateljstava. No, koliko dobro zaista poznajete njihovo glazbeno putovanje?