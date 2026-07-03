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LEGENDA HOLLYWOODA /

[KVIZ] Provjerite svoje znanje o velikom glumcu Tomu Cruiseu i njegovim ulogama

[KVIZ] Provjerite svoje znanje o velikom glumcu Tomu Cruiseu i njegovim ulogama
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Foto: Profimedia

Koje je godine dobio svoju zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih?

3.7.2026.
8:08
Webcafe.hr
Profimedia
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Od mladenačkog šarma u "Top Gunu" do nevjerojatnih akrobacija Ethana Hunta, Tom Cruise je postao simbol čitave jedne filmske ere. Svaka scena njegovih filmova može prizvati sjećanje na odlazak u kino, prve filmske uzore ili trenutak kada smo shvatili da svjedočimo nečemu jedinstvenom. Jeste li se ikada zapitali koja ga je uloga lansirala u zvijezde, za koje je filmove bio nominiran za Oscara ili kako izgleda njegov život iza kulisa?

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