[KVIZ] Provjerite svoje znanje o velikom glumcu Tomu Cruiseu i njegovim ulogama

Od mladenačkog šarma u "Top Gunu" do nevjerojatnih akrobacija Ethana Hunta, Tom Cruise je postao simbol čitave jedne filmske ere. Svaka scena njegovih filmova može prizvati sjećanje na odlazak u kino, prve filmske uzore ili trenutak kada smo shvatili da svjedočimo nečemu jedinstvenom. Jeste li se ikada zapitali koja ga je uloga lansirala u zvijezde, za koje je filmove bio nominiran za Oscara ili kako izgleda njegov život iza kulisa?