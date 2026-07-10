[KVIZ] Provjeri svoje znanje o geniju i izumitelju Nikoli Tesli

PROCURILI DETALJI /
Skandal trese francuski nogomet: Legendarni nogometaš priveden, ispitivali ga više od 10 sati
Koji je broj imao posebno značenje za njega i utjecao na mnoge njegove dnevne rituale, poput hodanja oko zgrade prije ulaska?
Od izmjenične struje koja napaja naše domove pa sve do bežične tehnologije koja nas povezuje, svijet Nikole Tesle, poznatog kao "čovjek koji je osvijetlio svijet", obilježen je izumima koji su promijenili tijek povijesti. Riječ je o vizionaru koji izaziva divljenje i poštovanje, no koliko ga doista poznajemo? Mnogi će s lakoćom prepoznati njegov lik i nabrojati nekoliko izuma, no znate li doista gdje je dobio inspiraciju za rotirajuće magnetsko polje, koju je životinju posebno volio ili zašto nikada nije dobio Nobelovu nagradu?