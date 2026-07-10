[KVIZ] Provjeri svoje znanje o geniju i izumitelju Nikoli Tesli

Od izmjenične struje koja napaja naše domove pa sve do bežične tehnologije koja nas povezuje, svijet Nikole Tesle, poznatog kao "čovjek koji je osvijetlio svijet", obilježen je izumima koji su promijenili tijek povijesti. Riječ je o vizionaru koji izaziva divljenje i poštovanje, no koliko ga doista poznajemo? Mnogi će s lakoćom prepoznati njegov lik i nabrojati nekoliko izuma, no znate li doista gdje je dobio inspiraciju za rotirajuće magnetsko polje, koju je životinju posebno volio ili zašto nikada nije dobio Nobelovu nagradu?