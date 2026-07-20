[KVIZ] Provjeri svoje šahovsko znanje i pokušaj imati sve točne odgovore

Možda mislite da znate sve o šahu, ali iza svakodnevnih poteza na poljima krije se svijet pun pravila, strategija i povijesnih priča koje su oblikovale ovu kraljevsku igru. Jeste li znali što je 'en passant'? Ili koja je razlika između pata i mata? Znate li koji su korijeni najpoznatijih otvaranja i koje su tajne skrivene iza kombinacija velemajstora?