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SVIJET ZNANOSTI /

[KVIZ] Provjeri koliko poznaješ život i djelo Vladimira Preloga

[KVIZ] Provjeri koliko poznaješ život i djelo Vladimira Preloga
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Foto: Generirao UI

Koje je godine dobio Nobelovu nagradu za kemiju?

24.7.2026.
5:58
Webcafe.hr
Generirao UI
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Malo je toga što toliko duboko oblikuje identitet jednog naroda kao što su to njegova znanstvena postignuća. Priča o njima, zabilježena u formulama i otkrićima, istovremeno je priča o intelektualnoj znatiželji, velikim idejama i ljudskoj upornosti. Od pionirskih radova Ružičke i Mohorovičića do suvremenih istraživanja, dosezi hrvatskih znanstvenika postali su temelji našeg razumijevanja svijeta, prva znanstvena iskustva i vječne teme za razgovor. No, koliko dobro zaista poznajete putovanje jednog od najvećih hrvatskih umova?

 

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