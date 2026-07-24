[KVIZ] Provjeri koliko poznaješ život i djelo Vladimira Preloga

Malo je toga što toliko duboko oblikuje identitet jednog naroda kao što su to njegova znanstvena postignuća. Priča o njima, zabilježena u formulama i otkrićima, istovremeno je priča o intelektualnoj znatiželji, velikim idejama i ljudskoj upornosti. Od pionirskih radova Ružičke i Mohorovičića do suvremenih istraživanja, dosezi hrvatskih znanstvenika postali su temelji našeg razumijevanja svijeta, prva znanstvena iskustva i vječne teme za razgovor. No, koliko dobro zaista poznajete putovanje jednog od najvećih hrvatskih umova?