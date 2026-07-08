[KVIZ] Pitanja o Vatroslavu Lisinskom koja samo pravi znalci prolaze: Okušaj se i pokušaj rasturiti

Od skromnog pravničkog činovnika do oca hrvatske nacionalne opere, Vatroslav Lisinski esencija je glazbenog romantizma i simbol umjetničke strasti. On je oblikovao našu klasičnu glazbu, diktirao smjer hrvatskog opernog stvaralaštva i omogućio postojanje nekih od najfinijih djela koja poznajemo. Njegove su melodije postale temelj ilirskog pokreta, inspiracija za buduće generacije i ključ za nacionalni ponos.