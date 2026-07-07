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[KVIZ] Pitanja o čokoladi koja će iznenaditi svakog ljubitelja slatkiša: Okušaj se i rasturi

[KVIZ] Pitanja o čokoladi koja će iznenaditi svakog ljubitelja slatkiša: Okušaj se i rasturi
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Foto: Shutterstock

Kako se zovu antioksidansi u tamnoj čokoladi koji su povezani s pozitivnim učincima na zdravlje srca i krvnih žila?

7.7.2026.
7:51
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od gorkog napitka drevnih civilizacija do najomiljenije slastice na svijetu, čokolada je esencija užitka i simbol slatke strasti. Ona oblikuje naše deserte, diktira raspoloženje i omogućuje postojanje nekih od najfinijih delicija koje poznajemo. Njezine su tajne postale temelj slastičarstva, inspiracija za umjetnost i ključ za utjehu. Jeste li se ikada zapitali odakle potječe kakao, tko je izumio mliječnu čokoladu ili zašto je tamna čokolada zdrava?

KvizKvizoviKviz Znanjačokolada
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