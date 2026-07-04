[KVIZ] Okušajte se na pitanjima o jackfruit voću i pokušajte imati sve točno

Od divovskog ploda nepoznatog mnogima do globalne zvijezde u vegetarijanskoj kuhinji, nangka voće (jackfruit) svojom je svestranošću i nevjerojatnim svojstvima obilježilo posljednje desetljeće. Njegovo ime postalo je sinonim za zamjenu za meso, tropsku deliciju i nutritivnu bombu, a jela od njega kulinarska su kulisa mnogih modernih jelovnika.