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[KVIZ] Na koliko pitanja iz područja astronomije možeš odgovoriti točno?

[KVIZ] Na koliko pitanja iz područja astronomije možeš odgovoriti točno?
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Foto: Shutterstock

Kako se jednim imenom nazivaju planeti koji kruže oko zvijezda izvan našeg Sunčevog sustava?

30.6.2026.
19:58
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od vatrenog srca zvijezda do ledenih prstenova Saturna, svemir krije beskrajna čuda i tajne. Svakodnevno čujemo za crne rupe, daleke galaksije ili prijeteće asteroide, ali koliko zaista poznajemo kozmos u kojem živimo? Jeste li sigurni da biste razlikovali meteor od meteorita ili znali koji planet ima najsnažnije oluje?

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