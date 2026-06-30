[KVIZ] Na koliko pitanja iz područja astronomije možeš odgovoriti točno?

Od vatrenog srca zvijezda do ledenih prstenova Saturna, svemir krije beskrajna čuda i tajne. Svakodnevno čujemo za crne rupe, daleke galaksije ili prijeteće asteroide, ali koliko zaista poznajemo kozmos u kojem živimo? Jeste li sigurni da biste razlikovali meteor od meteorita ili znali koji planet ima najsnažnije oluje?