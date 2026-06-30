[KVIZ] Na koliko pitanja iz područja astronomije možeš odgovoriti točno?

PRAZNIK MJUZIKLA /
Vanda Winter uoči spektakla u Zagrebu: 'Pripremili smo pravu glazbenu poslasticu'
Kako se jednim imenom nazivaju planeti koji kruže oko zvijezda izvan našeg Sunčevog sustava?
Od vatrenog srca zvijezda do ledenih prstenova Saturna, svemir krije beskrajna čuda i tajne. Svakodnevno čujemo za crne rupe, daleke galaksije ili prijeteće asteroide, ali koliko zaista poznajemo kozmos u kojem živimo? Jeste li sigurni da biste razlikovali meteor od meteorita ili znali koji planet ima najsnažnije oluje?