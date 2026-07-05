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SVIJET LJUSKAVIH BIĆA /

[KVIZ] Možete li rasturiti na pitanjima o gmazovima?

[KVIZ] Možete li rasturiti na pitanjima o gmazovima?
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Foto: Shutterstock

Gdje živi komodski zmaj, najveći gušter na svijetu?

5.7.2026.
13:40
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od fascinacije njihovim drevnim porijeklom do divljenja njihovim jedinstvenim prilagodbama, gmazovi unose dašak divljine u naš svijet, ali zahtijevaju i veliko poštovanje. Svakodnevno ih viđamo u dokumentarcima, ali koliko zaista poznajemo njihov način života, biologiju i ulogu u ekosustavu? Jeste li sigurni da znate zašto zmije skidaju kožu ili kako kameleoni mijenjaju boju? Vrijeme je da svoje znanje stavite na kušnju!

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