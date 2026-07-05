[KVIZ] Možete li rasturiti na pitanjima o gmazovima?

Od fascinacije njihovim drevnim porijeklom do divljenja njihovim jedinstvenim prilagodbama, gmazovi unose dašak divljine u naš svijet, ali zahtijevaju i veliko poštovanje. Svakodnevno ih viđamo u dokumentarcima, ali koliko zaista poznajemo njihov način života, biologiju i ulogu u ekosustavu? Jeste li sigurni da znate zašto zmije skidaju kožu ili kako kameleoni mijenjaju boju? Vrijeme je da svoje znanje stavite na kušnju!