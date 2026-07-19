SPREMNI ZA KARAOKE /
[KVIZ] Možeš li točno završiti stihove poznatih hrvatskih pjesama? Pokaži znanje na pitanjima
Sigurno ste ih nekada čuli, no znate li tekstove ovih hitova?
Ikonične melodije, nezaboravni refreni, stihovi koji su ušli u povijest... Svijet domaće glazbe priča je o emocijama, sjećanjima i čaroliji koju donose najveći hitovi. To su pjesme koje nas tješe, ritmovi koji nas pokreću i djela koja su oblikovala generacije. No, koliko dobro poznajete njihove tekstove, ključne poruke i tajne domaće glazbene scene?