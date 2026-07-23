[KVIZ] Možeš li odgovoriti točno na sva pitanja o Amy Winehouse?

No, možete li prepoznati njezin životni put samo na temelju skrivenih tragova i stihova koji su dirnuli svijet? Ovaj kviz nije test pamćenja naslova pjesama, već razumijevanja suštine njezine umjetnosti. Vodit će vas kroz suptilne naznake o glazbenici koja nas je natjerala da osjećamo, od njezinih jazz početaka do statusa globalne superzvijezde.