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[KVIZ] Možeš li odgovoriti točno na sva pitanja o Amy Winehouse?

[KVIZ] Možeš li odgovoriti točno na sva pitanja o Amy Winehouse?
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Foto: Profimedia

Njezina posljednja snimljena pjesma bio je duet s jednim od njezinih najvećih idola. O kome je riječ?

23.7.2026.
17:35
Webcafe.hr
Profimedia
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No, možete li prepoznati njezin životni put samo na temelju skrivenih tragova i stihova koji su dirnuli svijet? Ovaj kviz nije test pamćenja naslova pjesama, već razumijevanja suštine njezine umjetnosti. Vodit će vas kroz suptilne naznake o glazbenici koja nas je natjerala da osjećamo, od njezinih jazz početaka do statusa globalne superzvijezde.

KvizKvizoviKviz ZnanjaAmy WinehousePjevačica
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