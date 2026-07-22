[KVIZ] Možeš li imati sve točno na pitanjima o najpoznatijim hrvatskim filmovima?

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Recept za francusku 'svilenu pitu' osvaja svijet: Baršunastoj čokoladi teško ćete odoljeti
Koji vam je najbolji hrvatski film svih vremena?
Malo je toga što toliko duboko oblikuje identitet jednog naroda kao što je to njegova kinematografija. Njezina priča, zabilježena u kadrovima koje pamtimo, istovremeno je priča o društvenim promjenama, velikim idejama i ljudskim sudbinama. Od klasika Kreše Golika do filmova Vinka Brešana i suvremenih drama, remek-djela hrvatskog filma postala su zvučna kulisa našeg odrastanja, prva filmska iskustva i vječne teme za razgovor. No, koliko dobro zaista poznajete putovanje hrvatske pokretne slike?