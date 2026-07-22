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KULTNE SCENE /

[KVIZ] Možeš li imati sve točno na pitanjima o najpoznatijim hrvatskim filmovima?

[KVIZ] Možeš li imati sve točno na pitanjima o najpoznatijim hrvatskim filmovima?
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Foto: Screenshot/YouTube

Koji vam je najbolji hrvatski film svih vremena?

22.7.2026.
6:01
Webcafe.hr
Screenshot/YouTube
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Malo je toga što toliko duboko oblikuje identitet jednog naroda kao što je to njegova kinematografija. Njezina priča, zabilježena u kadrovima koje pamtimo, istovremeno je priča o društvenim promjenama, velikim idejama i ljudskim sudbinama. Od klasika Kreše Golika do filmova Vinka Brešana i suvremenih drama, remek-djela hrvatskog filma postala su zvučna kulisa našeg odrastanja, prva filmska iskustva i vječne teme za razgovor. No, koliko dobro zaista poznajete putovanje hrvatske pokretne slike?

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