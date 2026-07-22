[KVIZ] Možeš li imati sve točno na pitanjima o najpoznatijim hrvatskim filmovima?

Malo je toga što toliko duboko oblikuje identitet jednog naroda kao što je to njegova kinematografija. Njezina priča, zabilježena u kadrovima koje pamtimo, istovremeno je priča o društvenim promjenama, velikim idejama i ljudskim sudbinama. Od klasika Kreše Golika do filmova Vinka Brešana i suvremenih drama, remek-djela hrvatskog filma postala su zvučna kulisa našeg odrastanja, prva filmska iskustva i vječne teme za razgovor. No, koliko dobro zaista poznajete putovanje hrvatske pokretne slike?