[KVIZ] Možeš li imati barem četiri točna i preračunati vremenske zone na ovim pitanjima?

Koliko je sati u Tokiju kada u Zagrebu pijete jutarnju kavu? Zašto neke zemlje imaju vremenske zone pomaknute za 30 ili 45 minuta? Što se događa kada preletite Tihi ocean? To nisu samo pitanja za geografe. Poznavanje vremenskih zona ključno je u poslovanju, planiranju putovanja i svakodnevnoj komunikaciji s ljudima diljem svijeta.