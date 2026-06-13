FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZANIMLJIVO GRADIVO /

[KVIZ] Možeš li imati barem četiri točna i preračunati vremenske zone na ovim pitanjima?

[KVIZ] Možeš li imati barem četiri točna i preračunati vremenske zone na ovim pitanjima?
×
Foto: Shutterstock

Koja velika država, unatoč svojoj golemoj površini koja se proteže preko više njih, službeno koristi samo jednu?

13.6.2026.
9:51
Webcafe.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Koliko je sati u Tokiju kada u Zagrebu pijete jutarnju kavu? Zašto neke zemlje imaju vremenske zone pomaknute za 30 ili 45 minuta? Što se događa kada preletite Tihi ocean? To nisu samo pitanja za geografe. Poznavanje vremenskih zona ključno je u poslovanju, planiranju putovanja i svakodnevnoj komunikaciji s ljudima diljem svijeta.

KvizKvizoviKviz ZnanjaGeografija KvizVremenske Zone
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike