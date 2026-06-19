[KVIZ] Moraš biti pravi stručnjak da točno odgovoriš na pitanja o svjetskim vulkanima

Njihova silovitost i sveprisutnost čine ih neizostavnim dijelom našeg svijeta, bilo da se radi o njihovom utjecaju na klimu, katastrofama koje uzrokuju ili znanstvenim čudima koja nam pomažu da ih razumijemo. No, koliko doista poznajete temeljne uzroke, posljedice i vrste vulkanskih aktivnosti? Mislite li da znate sve o magmi, Pacifičkom vatrenom prstenu ili supervulkanima?