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[KVIZ] Moraš biti pravi stručnjak da točno odgovoriš na pitanja o svjetskim vulkanima

[KVIZ] Moraš biti pravi stručnjak da točno odgovoriš na pitanja o svjetskim vulkanima
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Foto: Pexels

Od čega se primarno sastoji vulkanski pepeo?

19.6.2026.
6:01
Webcafe.hr
Pexels
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Njihova silovitost i sveprisutnost čine ih neizostavnim dijelom našeg svijeta, bilo da se radi o njihovom utjecaju na klimu, katastrofama koje uzrokuju ili znanstvenim čudima koja nam pomažu da ih razumijemo. No, koliko doista poznajete temeljne uzroke, posljedice i vrste vulkanskih aktivnosti? Mislite li da znate sve o magmi, Pacifičkom vatrenom prstenu ili supervulkanima?

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