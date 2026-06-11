[KVIZ] Mislite da znate sve o risovima? Dokažite se na ovim pitanjima

RTG ČETVRTKOM /
Od nereda u Belfastu do Sagrade Familije u Madridu: Ovo je Direktov pregled dana
Zimsko krzno ove životinje izuzetno je gusto radi zaštite od hladnoće. Koliko dlaka može imati po jednom kvadratnom centimetru?
Risevi su više od divljih mačaka, oni su duhovi šume, a pitanja o njihovim nevjerojatnim prilagodbama i skrovitom načinu života često intrigiraju zaljubljenike u prirodu. Inspirirani time, donosimo vam specijal posvećen isključivo ovim herojima divljine i velikanima životinjskog carstva. Od euroazijskog risa do iberskog, od snježnih šuma do planinskih staništa, mislite li da znate sve?