[KVIZ] Mislite da znate sve o risovima? Dokažite se na ovim pitanjima

Risevi su više od divljih mačaka, oni su duhovi šume, a pitanja o njihovim nevjerojatnim prilagodbama i skrovitom načinu života često intrigiraju zaljubljenike u prirodu. Inspirirani time, donosimo vam specijal posvećen isključivo ovim herojima divljine i velikanima životinjskog carstva. Od euroazijskog risa do iberskog, od snježnih šuma do planinskih staništa, mislite li da znate sve?