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[KVIZ] Mislite da znate sve o risovima? Dokažite se na ovim pitanjima

[KVIZ] Mislite da znate sve o risovima? Dokažite se na ovim pitanjima
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Foto: Shutterstock

Zimsko krzno ove životinje izuzetno je gusto radi zaštite od hladnoće. Koliko dlaka može imati po jednom kvadratnom centimetru?

11.6.2026.
21:58
Webcafe.hr
Shutterstock
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Risevi su više od divljih mačaka, oni su duhovi šume, a pitanja o njihovim nevjerojatnim prilagodbama i skrovitom načinu života često intrigiraju zaljubljenike u prirodu. Inspirirani time, donosimo vam specijal posvećen isključivo ovim herojima divljine i velikanima životinjskog carstva. Od euroazijskog risa do iberskog, od snježnih šuma do planinskih staništa, mislite li da znate sve?

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