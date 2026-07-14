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[KVIZ] Koliko točnih odgovora možeš imati na pitanjima o čimpanzama?

[KVIZ] Koliko točnih odgovora možeš imati na pitanjima o čimpanzama?
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Foto: Shutterstock

Koliko priznatih podvrsta obične čimpanze postoji?

14.7.2026.
7:58
Webcafe.hr
Shutterstock
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Političke spletke, korištenje alata, prijenos kulture, složene društvene hijerarhije... Zvuči kao opis ljudskog društva, zar ne? Ipak, sve ove odlike krase i svijet naših najbližih živućih srodnika, čimpanzi. Iako nam se čine poznatima s ekrana, njihov stvarni život krije dubine koje i danas fasciniraju znanstvenike. Od genetske povezanosti koja nas čini gotovo braćom, do ratova i rituala koji otkrivaju njihovu tamnu i mističnu stranu. Jeste li spremni zakoračiti dublje od općepoznatih činjenica?

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