[KVIZ] Koliko točnih odgovora možeš imati na pitanjima o čimpanzama?

Političke spletke, korištenje alata, prijenos kulture, složene društvene hijerarhije... Zvuči kao opis ljudskog društva, zar ne? Ipak, sve ove odlike krase i svijet naših najbližih živućih srodnika, čimpanzi. Iako nam se čine poznatima s ekrana, njihov stvarni život krije dubine koje i danas fasciniraju znanstvenike. Od genetske povezanosti koja nas čini gotovo braćom, do ratova i rituala koji otkrivaju njihovu tamnu i mističnu stranu. Jeste li spremni zakoračiti dublje od općepoznatih činjenica?