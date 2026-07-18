[KVIZ] Koliko znaš o filmskim zvijezdama i njihovim najpoznatijim ulogama?

Karizmatične pojave, nezaboravne uloge, transformacije koje oduzimaju dah... Svijet filma priča je o talentu, predanosti i čaroliji koju na platno donose najveće glumačke zvijezde. Oni su lica koja su nas nasmijala, rasplakala i inspirirala, junaci i zlikovci koji su oblikovali generacije gledatelja. No, koliko dobro poznajete karijere, ključne uloge i zanimljivosti iz života glumaca i glumica koji su obilježili kinematografiju?