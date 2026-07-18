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IZA SVJETALA REFLEKTORA /

[KVIZ] Koliko znaš o filmskim zvijezdama i njihovim najpoznatijim ulogama?

[KVIZ] Koliko znaš o filmskim zvijezdama i njihovim najpoznatijim ulogama?
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Foto: Generirao UI

Nakon brojnih nominacija i iščekivanja javnosti, za ulogu u kojem filmu je Leonardo DiCaprio napokon osvojio svog prvog Oscara?

18.7.2026.
16:27
Webcafe.hr
Generirao UI
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Karizmatične pojave, nezaboravne uloge, transformacije koje oduzimaju dah... Svijet filma priča je o talentu, predanosti i čaroliji koju na platno donose najveće glumačke zvijezde. Oni su lica koja su nas nasmijala, rasplakala i inspirirala, junaci i zlikovci koji su oblikovali generacije gledatelja. No, koliko dobro poznajete karijere, ključne uloge i zanimljivosti iz života glumaca i glumica koji su obilježili kinematografiju?

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