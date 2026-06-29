[KVIZ] Koliko znaš o afričkoj geografiji, kulturi i prirodi?

RTG PONEDJELJKA /
Dua Lipa otvorila tajanstvenu knjižnicu, Kate osvojila tri vrha: Ove su priče obilježile dan
Koje jezero u istočnoj Africi je drugo najdublje jezero na svijetu i sadrži gotovo 17% ukupne svjetske slatke vode koja nije zaleđena?
Afrika, kontinent nevjerojatne raznolikosti i ekstrema. Svi smo čuli za nju. Njezine savane krase dokumentarce, njezine piramide privlače milijune, a njezina divljina je simbol netaknute prirode. No, koliko doista znate o Africi, tom golemom kontinentu koji obuhvaća 54 države, tisuće kultura i neke od najspektakularnijih krajolika na Zemlji, izvan općepoznatih slika lavova i žirafa?