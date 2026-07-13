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LIVE AID /

[KVIZ] Koliko znaš činjenica o najvećem glazbenom humanitarnom događaju 80-ih

[KVIZ] Koliko znaš činjenica o najvećem glazbenom humanitarnom događaju 80-ih
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Foto: Shutterstock

Za koju je krizu Live Aid primarno prikupljao sredstva?

13.7.2026.
19:03
Webcafe.hr
Shutterstock
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Mislite da znate sve o danu kada je glazba ujedinila svijet? 13. srpnja 1985. godine, Live Aid je ispisao povijest. Od blještavih pozornica Wembleyja i stadiona JFK, najveće glazbene zvijezde svjedočile su nevjerojatnoj ljudskoj solidarnosti i snazi glazbe. Svaki rif, stih i nastup priča priču o humanosti, nadi i trenucima koji su oblikovali svijet pop kulture. No, koliko zaista znate o koncertu koji je postao globalni fenomen, o njegovim organizatorima, legendarnim nastupima i nasljeđu koje je ostavio?

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