[KVIZ] Koliko znaš činjenica o najvećem glazbenom humanitarnom događaju 80-ih

Mislite da znate sve o danu kada je glazba ujedinila svijet? 13. srpnja 1985. godine, Live Aid je ispisao povijest. Od blještavih pozornica Wembleyja i stadiona JFK, najveće glazbene zvijezde svjedočile su nevjerojatnoj ljudskoj solidarnosti i snazi glazbe. Svaki rif, stih i nastup priča priču o humanosti, nadi i trenucima koji su oblikovali svijet pop kulture. No, koliko zaista znate o koncertu koji je postao globalni fenomen, o njegovim organizatorima, legendarnim nastupima i nasljeđu koje je ostavio?