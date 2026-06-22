[KVIZ] Koliko točnih odgovora možete sakupiti na pitanjima o kemijskim elementima?

Jeste li znali da postoji element otkriven na Suncu desetljećima prije nego na Zemlji? Ili metal toliko mekan da se topi na dlanu? Znate li koji je element nazvan po mitskom kralju osuđenom na vječnu žeđ ili koje se jedino slovo abecede nikad ne koristi? Ako mislite da kemiju imate u malom prstu, vrijeme je za provjeru.