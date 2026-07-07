[KVIZ] Koliko dobro poznajete najstarije zvijezde Hollywooda?

Od fascinacije zlatnim dobom Hollywooda do divljenja jedinstvenim talentima koji su ga obilježili, legende filma unose duh nostalgije i znatiželju u naše živote. Svako njihovo ime priziva slike kultnih filmova, nezaboravnih uloga ili bezvremenskih citata, ali koliko zaista znamo o njihovim karijerama? Jeste li se ikada zapitali tko je najstariji, tko je osvojio Oscara za debitantsku ulogu ili tko je režirao komedije koje su postale kultni klasici?