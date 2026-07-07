[KVIZ] Koliko dobro poznajete najstarije zvijezde Hollywooda?

MARKO IZ 'DIVLJIH PČELA' /
Marin Klišmanić podijelio prve službene fotografije s vjenčanja, prizori su kao iz filma
Možete li ih nabrojati barem tri koji imaju iznad 90 godina?
Od fascinacije zlatnim dobom Hollywooda do divljenja jedinstvenim talentima koji su ga obilježili, legende filma unose duh nostalgije i znatiželju u naše živote. Svako njihovo ime priziva slike kultnih filmova, nezaboravnih uloga ili bezvremenskih citata, ali koliko zaista znamo o njihovim karijerama? Jeste li se ikada zapitali tko je najstariji, tko je osvojio Oscara za debitantsku ulogu ili tko je režirao komedije koje su postale kultni klasici?