FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBILJEŽILI GLUMIŠTE /

[KVIZ] Koliko dobro poznajete najstarije zvijezde Hollywooda?

[KVIZ] Koliko dobro poznajete najstarije zvijezde Hollywooda?
×
Foto: Profimedia

Možete li ih nabrojati barem tri koji imaju iznad 90 godina?

7.7.2026.
21:15
Webcafe.hr
Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Od fascinacije zlatnim dobom Hollywooda do divljenja jedinstvenim talentima koji su ga obilježili, legende filma unose duh nostalgije i znatiželju u naše živote. Svako njihovo ime priziva slike kultnih filmova, nezaboravnih uloga ili bezvremenskih citata, ali koliko zaista znamo o njihovim karijerama? Jeste li se ikada zapitali tko je najstariji, tko je osvojio Oscara za debitantsku ulogu ili tko je režirao komedije koje su postale kultni klasici?

KvizKvizoviKviz ZnanjaGlumciGlumice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike