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ORNITOLOŠKI IZAZOV /

[KVIZ] Istraži svijet ptica kroz pitanja koja će te iznenaditi: Pokušaj imati sve točne odgovore

[KVIZ] Istraži svijet ptica kroz pitanja koja će te iznenaditi: Pokušaj imati sve točne odgovore
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Foto: Net.hr

Koja sova s prepoznatljivim srcolikim "licem" često živi u blizini ljudi, u štalama i na tavanima?

18.7.2026.
22:15
Webcafe.hr
Net.hr
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Mislite da poznajete svijet ptica kao svoj džep? Vrijeme je da to i dokažete! Pripremili smo jedinstveni izazov koji će testirati vaše znanje o najpoznatijim, najneobičnijim i najfascinantnijim pticama svijeta. Ponekad je odgovor očit, ali često se iza naizgled jednostavnog pitanja krije zanimljiva priča o evoluciji i prilagodbi. Koja je najveća ptica na svijetu?

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