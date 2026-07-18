[KVIZ] Istraži svijet ptica kroz pitanja koja će te iznenaditi: Pokušaj imati sve točne odgovore

Mislite da poznajete svijet ptica kao svoj džep? Vrijeme je da to i dokažete! Pripremili smo jedinstveni izazov koji će testirati vaše znanje o najpoznatijim, najneobičnijim i najfascinantnijim pticama svijeta. Ponekad je odgovor očit, ali često se iza naizgled jednostavnog pitanja krije zanimljiva priča o evoluciji i prilagodbi. Koja je najveća ptica na svijetu?