[KVIZ] Dokaži na ovim pitanjima da ti motocikli nisu nepoznanica

Motociklizam je više od načina prijevoza, to je strast, stil života i osjećaj slobode koji budi sva osjetila, sinonim za avanturu, adrenalin i nezaboravna putovanja. No, koliko doista poznajete svijet motocikala? Znate li koja je talijanska marka sinonim za crvenu boju i brzinu, što znači kratica ABS na modernim motociklima ili kako se zove najopasnija utrka na svijetu?