[KVIZ] Dokaži na ovim pitanjima da ti motocikli nisu nepoznanica

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Koji je američki proizvođač sinonim za V-twin motore i "chopper" stil?
Motociklizam je više od načina prijevoza, to je strast, stil života i osjećaj slobode koji budi sva osjetila, sinonim za avanturu, adrenalin i nezaboravna putovanja. No, koliko doista poznajete svijet motocikala? Znate li koja je talijanska marka sinonim za crvenu boju i brzinu, što znači kratica ABS na modernim motociklima ili kako se zove najopasnija utrka na svijetu?