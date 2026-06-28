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SVIJET BRZINE /

[KVIZ] Dokaži da si strastveni ljubitelj Formule 1 i da znaš baš sve činjenice

[KVIZ] Dokaži da si strastveni ljubitelj Formule 1 i da znaš baš sve činjenice
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Foto: Shutterstock

Na kojoj je Velikoj nagradi Lando Norris ostvario svoju prvu pobjedu u karijeri?

28.6.2026.
14:57
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od fascinacije brzinom koja oduzima dah do divljenja inženjerskim čudima i vozačkoj vještini, Formula 1 unosi dašak adrenalina u naš svijet, ali zahtijeva i veliko poštovanje. Ona je više od utrkivanja u krug, to su kompleksne strategije, timski rad i nevjerojatna predanost. Vikendima ih pratimo na malim ekranima, ali koliko zaista poznajemo pravila, vozače i ulogu tehnologije?

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