[KVIZ] Dokaži da si strastveni ljubitelj Formule 1 i da znaš baš sve činjenice

Od fascinacije brzinom koja oduzima dah do divljenja inženjerskim čudima i vozačkoj vještini, Formula 1 unosi dašak adrenalina u naš svijet, ali zahtijeva i veliko poštovanje. Ona je više od utrkivanja u krug, to su kompleksne strategije, timski rad i nevjerojatna predanost. Vikendima ih pratimo na malim ekranima, ali koliko zaista poznajemo pravila, vozače i ulogu tehnologije?