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[KVIZ] Dokaži da si najveći obožavatelj sporta koji zna sve o najvećim nogometašima svih vremena

[KVIZ] Dokaži da si najveći obožavatelj sporta koji zna sve o najvećim nogometašima svih vremena
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Foto: Profimedia

Koji nogometaš prema službenim statistikama drži rekord za najviše postignutih golova u službenim utakmicama u povijesti nogometa?

14.7.2026.
18:32
Webcafe.hr
Profimedia
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Mislite da znate sve o igri koja ujedinjuje svijet? Od prašnjavih terena do blještavih stadiona, najveće nogometne zvijezde svjedočile su nevjerojatnim sportskim podvizima i snazi timskog duha. Svaki dribling, gol i obrana priča priču o strasti, talentu i trenucima koji su oblikovali svijet najpopularnijeg sporta. No, koliko zaista znate o igračima koji su postali globalni fenomeni, o njihovim legendarnim utakmicama, rekordima i nasljeđu koje su ostavili?

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