[KVIZ] Dokaži da si najveći obožavatelj sporta koji zna sve o najvećim nogometašima svih vremena

NAJZGODNIJI DOMAĆI PAR? /
Za njim uzdišu brojne Hrvatice, a on ljubi lijepu kolegicu: Upoznali se na setu RTL-ove serije
Koji nogometaš prema službenim statistikama drži rekord za najviše postignutih golova u službenim utakmicama u povijesti nogometa?
Mislite da znate sve o igri koja ujedinjuje svijet? Od prašnjavih terena do blještavih stadiona, najveće nogometne zvijezde svjedočile su nevjerojatnim sportskim podvizima i snazi timskog duha. Svaki dribling, gol i obrana priča priču o strasti, talentu i trenucima koji su oblikovali svijet najpopularnijeg sporta. No, koliko zaista znate o igračima koji su postali globalni fenomeni, o njihovim legendarnim utakmicama, rekordima i nasljeđu koje su ostavili?