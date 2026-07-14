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Zvijezda 'Sjena prošlosti' Tena Nemet Brankov otkrila sretnu vijest: Čeka prvo dijete

Zvijezda 'Sjena prošlosti' Tena Nemet Brankov otkrila sretnu vijest: Čeka prvo dijete
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tena Nemet Brankov i njezin partner Fabio Gržinić očekuju djevojčicu

14.7.2026.
19:18
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Glumica Tena Nemet Brankov (32), koju gledatelji RTL-a poznaju po ulozi policijske inspektorice Darije Vukoje u seriji Sjene prošlosti, uskoro će postati majka. Sretnu vijest podijelila je za Gloriju, otkrivši da sa svojim partnerom Fabiom Gržinićem (31), bivšim profesionalnim košarkašem, očekuje djevojčicu.

Zvijezda 'Sjena prošlosti' Tena Nemet Brankov otkrila sretnu vijest: Čeka prvo dijete
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Članica Gradskog dramskog kazališta Gavella trenutačno je u petom mjesecu trudnoće, a priznala je kako je vijest o prinovi dočekala s velikom srećom, ali i dozom iznenađenja.

"Beba je bila planirana, ali, iskreno, nisam očekivala da će se to dogoditi tako brzo i tako lako", rekla je glumica, dodajući da su ona i partner posebno sretni što očekuju djevojčicu.

Iako je trudnoća donijela brojne promjene, Tena ne usporava poslovni tempo. Ovih dana snima film Zadnja grupa redatelja Alena Matušina, dramu smještenu u dane pada Vukovara, u kojoj tumači jedan od glavnih ženskih likova.

Zvijezda 'Sjena prošlosti' Tena Nemet Brankov otkrila sretnu vijest: Čeka prvo dijete
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Glumica je otkrila i da su ona i partner već odabrali ime za djevojčicu, no zasad ga žele zadržati za sebe.

Tena i Fabio u vezi su godinu dana, a uskoro će zajedno uploviti u novo životno poglavlje. Glumica je priznala da je prvo tromjesečje trudnoće bilo izazovno, no danas se osjeća dobro te nastavlja raditi punim intenzitetom, uz, kako kaže, najljepšu spoznaju - da čeka svoju djevojčicu.

Sjene ProšlostiTrudnoćaDjevojčicaTena Nemet Brankov
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