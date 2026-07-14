Zvijezda 'Sjena prošlosti' Tena Nemet Brankov otkrila sretnu vijest: Čeka prvo dijete

Glumica Tena Nemet Brankov (32), koju gledatelji RTL-a poznaju po ulozi policijske inspektorice Darije Vukoje u seriji Sjene prošlosti, uskoro će postati majka. Sretnu vijest podijelila je za Gloriju, otkrivši da sa svojim partnerom Fabiom Gržinićem (31), bivšim profesionalnim košarkašem, očekuje djevojčicu.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Članica Gradskog dramskog kazališta Gavella trenutačno je u petom mjesecu trudnoće, a priznala je kako je vijest o prinovi dočekala s velikom srećom, ali i dozom iznenađenja.

"Beba je bila planirana, ali, iskreno, nisam očekivala da će se to dogoditi tako brzo i tako lako", rekla je glumica, dodajući da su ona i partner posebno sretni što očekuju djevojčicu.

Iako je trudnoća donijela brojne promjene, Tena ne usporava poslovni tempo. Ovih dana snima film Zadnja grupa redatelja Alena Matušina, dramu smještenu u dane pada Vukovara, u kojoj tumači jedan od glavnih ženskih likova.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Glumica je otkrila i da su ona i partner već odabrali ime za djevojčicu, no zasad ga žele zadržati za sebe.

Tena i Fabio u vezi su godinu dana, a uskoro će zajedno uploviti u novo životno poglavlje. Glumica je priznala da je prvo tromjesečje trudnoće bilo izazovno, no danas se osjeća dobro te nastavlja raditi punim intenzitetom, uz, kako kaže, najljepšu spoznaju - da čeka svoju djevojčicu.