Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 27. 05. 2026.
Ljubav: Emotivni odnosi ulazit će u mirniju fazu. Partnerove namjere postajat će jasnije. Slobodne Vage mogle bi neočekivano započeti zanimljivo dopisivanje. Atmosfera će biti ispunjena blagom dozom romantike.
Posao: Poslovne okolnosti zahtijevat će diplomaciju i strpljenje. Jedan razgovor mogao bi promijeniti planove za naredne dane. Financijski aspekt bit će stabilniji nego ranije. Bit će otvorena mogućnost suradnje s novim ljudima.
Zdravlje: Psihička ravnoteža postupno će se vraćati. Stres će biti manje izražen nego proteklih dana. Tijelo će pozitivno reagirati na mirnije okruženje. Večer će donijeti osjećaj rasterećenja.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Karlovčanka Magdalena Kovačić izabrana za Miss simpatičnosti
emedjimurje /
Ubojstvo Mihaela Lajtmana: Koji je bio motiv egzekucije u Maloj Subotici?
RI PORTAL /
Stigli detalji zatvaranja Klobučarićevog trga! Rinčić: “Neću čekati da se dogodi tragedija!”
dubrovački dnevnik /
Uhićena dva maturanta: Slavlje obilježili napadi, požari i topovski udari
e zadar /
U bolnici imaju tri doze prouotrova: Evo što napraviti u slučaju ugriza poskoka
SiB /
Kranšvester šokirao javnost domoljubnom pjesmom
Izdvojeno
BOMBA /
Dinamo poslao višemilijunsku ponudu za Hajdukova dragulja?!
DOTAD - VEČERAŠNJI HIT DANA /
Šušnjar će nam otkriti odakle mu inspiracija za odgovore Ani Brnabić
FRANCUSKA /
Velikan će povratak u elitu morati tražiti u uzvratu: U prvoj utakmici briljirao odbačeni dinamovac
RTG UTORKA /
Od prometnih nesreća autobusa do transfera Oršića: Ovo je Direktov pregled dana
PRAVI MEČ /
Beograd dobiva spektakl: Delija protiv kontroverznog Walkera, evo što kaže hrvatski borac