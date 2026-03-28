Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 28. i 29. 03. 2026.
Ljubav: Emocije će biti intenzivne i skrivene. Bit će primijećena duboka privlačnost. Odnosi će dobiti novu dimenziju. Strast će biti snažna, ali tiha.
Posao: Fokus će biti na kontroli situacije. Bit će primijećena potreba za strategijom. Određene tajne informacije mogu izaći na vidjelo. Promjene će biti neizbježne.
Zdravlje: Unutarnja napetost bit će prisutna. Tijelo će reagirati na stres. Bit će potrebna regeneracija. Mir će donijeti olakšanje.
Snovi i vizije: Snovi će biti duboki i mistični. Pojavit će se simboli transformacije. Vizije će otkrivati skrivene istine. Intuicija će biti izuzetno snažna.
