FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 28. i 29. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 28. i 29. 03. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Osjećaji će biti naglašeni, ali i pomalo nepredvidivi. Bit će primijećena potreba za dubljim razumijevanjem. Neke stare emocije ponovno će biti probuđene. Naglasak će biti na iskrenosti koja se ne može izbjeći.

Posao: Razmišljanja o financijama bit će intenzivnija nego inače. Uočit će se prilike koje su ranije bile zanemarene. Određene odluke bit će odgođene. Unutarnji nemir potaknut će promjene u pristupu radu.

Zdravlje: Energija će varirati tijekom dana. Bit će primijećena potreba za odmorom i povlačenjem. Tjelesna iscrpljenost neće biti zanemariva. Fokus će biti na mentalnoj ravnoteži.

Snovi i vizije: Snovi će biti simbolični i puni skrivenih poruka. Pojavit će se slike iz prošlosti. Intuicija će biti pojačana. Vizije će ukazivati na nove početke.

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Regionalni portali
Izdvojeno