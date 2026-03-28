Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 28. i 29. 03. 2026.
Ljubav: Komunikacija će igrati ključnu ulogu. Bit će izražena potreba za razgovorom. Emocije će se mijenjati brzo. Privlačnost će biti naglašena kroz riječi.
Posao: Nove ideje pojavljivat će se iznenada. Bit će primijećena mentalna aktivnost. Određeni planovi bit će preispitani. Fleksibilnost će donijeti prednost.
Zdravlje: Mentalna energija bit će visoka. Moguća je blaga iscrpljenost zbog preopterećenja mislima. Tijelo će tražiti ravnotežu. Kratki odmori pokazat će se korisnima.
Snovi i vizije: Snovi će biti brzi i isprekidani. Pojavit će se neobične situacije. Vizije će donositi nove ideje. Intuicija će biti povezana s komunikacijom.
kaportal /
Ukrali Golf i Audi pa se provozali Karlovcem: Uhvaćeni, a onda su upali u nove probleme
emedjimurje /
Opasnost u Perivoju Zrinskih: Još jedno stablo palo zbog vjetra
RI PORTAL /
Pogledajte fotografije: Novi snijeg u Gorskom kotaru, otežan promet prema Rijeci
dubrovački dnevnik /
TSS 'Polonia': Kao staro željezo je služila Nijemcima u Drugom svjetskom ratu
e zadar /
Radeta o Gaženici: 'Ništa nije slučajno, potjerali ste Kineze, a završni korak bit će...'
EL ANIMAL SE VRAĆA /
Filip Hrgović ima novi meč, evo s kim će se boriti na nogometnom stadionu
'U BIJEGU SU' /
Trump preimenovao Hormuški tjesnac: 'Ispostavilo se da sam bio u pravu'