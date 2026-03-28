Dnevni horoskop, Blizanci, 28. i 29. 03. 2026.

Ljubav: Komunikacija će igrati ključnu ulogu. Bit će izražena potreba za razgovorom. Emocije će se mijenjati brzo. Privlačnost će biti naglašena kroz riječi.

Posao: Nove ideje pojavljivat će se iznenada. Bit će primijećena mentalna aktivnost. Određeni planovi bit će preispitani. Fleksibilnost će donijeti prednost.

Zdravlje: Mentalna energija bit će visoka. Moguća je blaga iscrpljenost zbog preopterećenja mislima. Tijelo će tražiti ravnotežu. Kratki odmori pokazat će se korisnima.

Snovi i vizije: Snovi će biti brzi i isprekidani. Pojavit će se neobične situacije. Vizije će donositi nove ideje. Intuicija će biti povezana s komunikacijom.