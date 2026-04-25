Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 25. i 26. 04. 2026.
Ljubav: Emocije će biti nježne i duboke. Odnosi će se razvijati kroz suosjećanje. Pojavit će se potreba za povlačenjem. Bit će naglašena romantika.
Posao: Kreativne ideje bit će izražene. Bit će teško zadržati fokus na praktičnim stvarima. Financijska pitanja bit će u drugom planu. Osjetit će se potreba za inspiracijom.
Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana. Tijelo će reagirati na emocije. Bit će važan odmor. Energija će biti suptilna.
Snovi i vizije: Snovi će biti mistični i duboki. Pojavit će se simboli vode i promjene. Vizije će otkrivati unutarnje svjetove. Intuicija će biti izuzetno snažna.
Izdvojeno
