Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 25. i 26. 04. 2026.
Ljubav: Harmonija će biti narušena sitnim nesporazumima. Bit će tražena ravnoteža između davanja i primanja. Pojavit će se potreba za iskrenim razgovorom. Emocije će biti suptilne, ali snažne.
Posao: Razmišljanja o suradnjama bit će naglašena. Bit će uočene nove prilike kroz kontakte. Financijska pitanja zahtijevat će pažnju. Osjetit će se potreba za diplomacijom.
Zdravlje: Unutarnji nemir mogao bi utjecati na raspoloženje. Tijelo će reagirati na emocionalne promjene. Bit će važna ravnoteža između aktivnosti i odmora. Energija će biti promjenjiva.
Snovi i vizije: Snovi će biti estetski bogati. Pojavit će se simboli odnosa i izbora. Vizije će ukazivati na skrivene želje. Intuicija će tražiti ravnotežu.
