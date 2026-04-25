Dnevni horoskop, Blizanci, 25. i 26. 04. 2026.

Ljubav: Komunikacija će igrati ključnu ulogu u odnosima. Bit će izrečene riječi koje su dugo bile zadržane. Osjećaji će se mijenjati iz trenutka u trenutak. Pojavit će se zanimljive i nepredvidive situacije.

Posao: Ideje će dolaziti brzo i neočekivano. Bit će teško zadržati fokus na jednoj stvari. Moguć je kontakt koji otvara novu priliku. Osjetit će se potreba za promjenom ritma.

Zdravlje: Nervna napetost bit će izraženija nego inače. Tijelo će reagirati na ubrzan tempo misli. Kratki trenuci odmora donijet će olakšanje. Potrebna će biti unutarnja stabilizacija.

Snovi i vizije: Snovi će biti dinamični i puni detalja. Pojavit će se fragmenti razgovora iz stvarnog života. Vizije će biti povezane s budućim odlukama. Intuicija će slati brze, ali prolazne signale.