Dnevni horoskop, Bik, 25. i 26. 04. 2026.

Ljubav: Osjećaji će se produbljivati kroz tišinu i male geste. Bit će primijećena potreba za sigurnošću i stabilnošću. Netko iz prošlosti mogao bi se pojaviti u mislima. Emocionalna ravnoteža bit će krhka, ali značajna.

Posao: Financijske teme doći će u prvi plan. Razmišljanja o promjenama bit će sve učestalija. Bit će prisutan osjećaj da trud nije dovoljno priznat. Ipak, nazire se mogućnost stabilnijeg razdoblja.

Zdravlje: Fizička snaga bit će solidna, ali mentalni umor mogao bi biti izražen. Tijelo će reagirati na stres suptilnim signalima. Potreba za odmorom neće se moći ignorirati. Osjetit će se potreba za povlačenjem.

Snovi i vizije: Snovi će nositi mirne, ali duboke poruke. Pojavit će se simboli povezani s domom i sigurnošću. Vizije će ukazivati na skrivene želje. Intuicija će biti tiha, ali precizna.