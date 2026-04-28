Dnevni horoskop, Rak, 28. 04. 2026.

Ljubav: Emocije će biti duboke i intenzivne. U odnosima će se tražiti potvrda sigurnosti. Neka skrivena nesigurnost mogla bi isplivati na površinu. Bliskost će se graditi kroz tihe trenutke.

Posao: Poslovne obveze bit će stabilne, ali će se osjećati lagani pritisak. Bit će potrebno više koncentracije na detalje. Jedna prilika mogla bi doći iz neočekivanog smjera. Intuicija će igrati važnu ulogu.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će izraženija. Emocionalno stanje utjecat će na fizičko zdravlje. Moguća je potreba za povlačenjem i mirom. Regeneracija će biti sporija nego inače.