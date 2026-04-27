Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 27. 04. 2026.
Ljubav: Harmonija u odnosima bit će narušena sitnim nesporazumima. Bit će primijećena potreba za ravnotežom između davanja i primanja. Moguće je ponovno razmatranje nekih odnosa. Emocije će biti suptilne, ali prisutne.
Posao: Suradnja s drugima donijet će važne rezultate. Bit će naglašena potreba za kompromisima. Neki poslovni odnosi mogli bi se redefinirati. Financijska situacija zahtijevat će oprez.
Zdravlje: Psihičko stanje bit će osjetljivo na vanjske utjecaje. Osjetit će se potreba za mirom i estetskim okruženjem. Napetost bi se mogla pojaviti kroz umor. Opće stanje bit će promjenjivo.
kaportal /
Nedjeljom u podne, Milica Milunović: Bilo mi je predivno u Karlovcu i nigdje nisam imala takve navijače
emedjimurje /
Dok se gazdarice brinu o prinovama, supruzi pomažu s prodajom cvijeća
RI PORTAL /
Dva motocikla završila u grmlju na Jadranskoj magistrali: drugi vozači pružali pomoć
dubrovački dnevnik /
U Bokeljskoj se gradi na parceli koja ulazi u pomorsko dobro
e zadar /
Večeras na Narodnom trgu repriza dočeka košarkaša; na istom mjestu dići će se pehar!
SiB /
Oliveru u čast pjevala dvorana Gradski vrt
STIGAO VLAOVIĆA /
Nevjerojatni Beljo! U sedam utakmica zabio 16 golova i napada povijest
STRATEG PLAVIH /
Kovačević nakon što je osigurao titulu s Dinamom: 'Nismo očekivali da će biti ovako brzo'