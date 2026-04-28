Dnevni horoskop, Bik, 28. 04. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima osjetit će se stabilnost, ali i lagana zasićenost rutinom. Neočekivana poruka mogla bi unijeti svježinu. Bit će prisutna želja za dubljim povezivanjem. Neke emocije bit će jasno izražene bez mnogo riječi.

Posao: Financijske teme doći će u prvi plan. Bit će otvorene prilike za drugačiji pristup radu. Netko iz okoline mogao bi pokazati interes za suradnju. Osjetit će se potreba za većom kontrolom nad situacijom.

Zdravlje: Fizičko stanje bit će stabilno, ali osjetljivost na stres lagano će rasti. Tijelo će tražiti više odmora nego inače. Moguće su manje napetosti u području vrata ili ramena. Unutarnji mir bit će ključan faktor ravnoteže.