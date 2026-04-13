Dnevni horoskop, Rak, 13. 04. 2026.
Ljubav: Emocije su naglašene i intenzivne. Prošlost se ponovno javlja kroz sjećanja. Uočava se potreba za zatvaranjem starih poglavlja. Osjećaj sigurnosti dolazi iznutra.
Posao: Intuicija igra ključnu ulogu u donošenju odluka. Neki odnosi na poslu prolaze kroz test povjerenja. Promjene se događaju tiho, ali značajno. Stabilnost se gradi postupno.
Zdravlje: Osjetljivost tijela je povećana. Potrebno je više pažnje usmjeriti na odmor. Emocionalno stanje utječe na fizičko. Ravnoteža se postiže kroz unutarnji mir.
